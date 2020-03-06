В «Заре» пройдёт встреча с писателем Александром Цыпкиным

Денис Туголуков / Нвоый Калининград
Денис Туголуков / Нвоый Калининград

Творческая встреча с писателем Александром Цыпкиным пройдёт в «Заре» 11 марта в 15:00. Вход на неё бесплатный, сообщают организаторы фестиваля «Открытые беспринцЫпные чтения».

Александр Цыпкин выступит модератором дискуссии о современной прозе. Также на встрече будут представлены участники фестиваля «Открытые беспринцЫпные чтения» в Калининграде и пройдет показ короткометражного фильма «Эвтаназия» с Ольгой Сутуловой и Тимофеем Трибунцевым в главных ролях. Чтобы попасть на мероприятие, необходимо зарегистрироваться онлайн.

В 19:00 состоится гала-концерт с участием Александра Цыпкина, писателя Саши Филипенко, актёра Максима Виторгана, калининградского автора Ксении Лебедевой и актёр Альберта Халмурзаева.

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