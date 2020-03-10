Московский ансамбль современной музыки выступит на «Баховских днях» в Калининграде

Фестиваль «Баховские дни» пройдёт в Кафедральном соборе с 21 по 31 марта. Он объединит музыкальные выступления, посвящённые музыке Иоганна Себастьяна Баха.

«Семь концертов, объединённых двумя днями рождения Иоганна Себастьяна Баха. Ведь когда именно родился композитор — неизвестно. Одни с уверенностью говорят о 31 марта, другие настаивают на том, что Бах родился на десять дней раньше. Связанно это, по мнению исследователей, с неточностью записей в церковной книге при рождении. „Примирить“ обе даты и призван фестиваль, отдающий каждой по значимому музыкальному событию — Открытию и Закрытию „Баховских дней“», — рассказали в Кафедральном соборе.

Откроются «Баховские дни» выступлением тенора Михаила Нора и титулярного органиста Кафедрального собора Мансура Юсупова. Также на фестивале выступят ансамбль старинной музыки Pfeyffer, скрипач Карэн Шахгалдян, титулярный органист Кафедрального собора Евгений Авраменко, главный органист Церкви Св. Ламберта в Мюнстере Томаш Адам Новак, трубач Владислав Лаврик и Московский ансамбль современной музыки (МАСМ).

«МАСМ стал первым российским ансамблем, нацеленным на продвижение музыки XX и XXI веков и поддержку современных композиторов. Но это вовсе не значит, что ансамбль не отдает должное наследию Баха и не включает его в свои программы. Напротив — в их исполнении барочный композитор удивительно современен и оригинален. „Jesus Christus, unser Heiland“ — посвящение МАСМа гению и великой классике», — отметили в соборе.