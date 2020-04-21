Музейную ночь в Калининграде задумали перенести на осень

Виталий Невар / Новый Калининград
Виталий Невар / Новый Калининград

Музейную ночь в Калининграде министерство по культуре и туризму региона планирует перенести на осень. Об этом «Новому Калининграду» сообщил глава ведомства Андрей Ермак.

«С Музейной ночью ситуация такова, что мы её скорее всего переносим на 3 ноября. Объединяем Музейную ночь и Ночь искусств <...>. Скорее всего, ситуация с карантинными мероприятиями до ноября-то точно будет разрешена, и мы сможем нормально подготовиться», — пояснил министр. По его словам, проведение акции 3 ноября позволит сохранить её масштаб и количество участников. Кроме того, в этом случае можно будет объединить бюджет Музейной ночи и Ночи искусств.

Однако, как утверждает министр, часть калининградских учреждений культуры хотела бы провести Музейную ночь в более тёплое время года — в августе или сентябре. Они предполагают, что в это время акция сможет собрать больше гостей. «Музейная ночь — это прежде всего мероприятие, которое проводят музейщики. Они верстают под этот праздник свои программы, придумывают творческие эксперименты, поэтому здесь всё будет зависеть от них в первую очередь. Мы [министерство по культуре и туризму] дали им возможность самостоятельно принять решение», — сказал Андрей Ермак.

Новые даты Музейной ночи обещают озвучить в ближайшее время. Традиционно акция устраивается в мае, однако в этом году её проведение перенесли из-за эпидемической обстановки.


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