Фестиваль постапокалиптики на Балткосе переносят второй год подряд

Фестиваль постапокалиптики «Ржавый дракон» на Балтийской косе переносят второй год подряд. Об этом его организаторы сообщили в группе «Вконтакте».

«По понятной всем причине с сожалением вынуждены сообщить вам, что фестиваль переносится на неопределенную дату. Массовые мероприятия пока под запретом, неизвестно, когда будут разрешены и на каких условиях. Мы очень хотели увидеться с вами в этом году, но если не получится, то в следующем встреча будет более желанна и радостна», — написали организаторы «Ржавого дракона».



Напомним, фестиваль планировали провести 5-7 июля прошлого года, однако перенесли на конец месяца из-за непогоды. Позже власти Балтийска заявили о том, что организаторы фестиваля не подготовили паспорт антитеррористической безопасности, необходимый для проведения массовых мероприятий, и «Ржавый дракон» перенесли на неопределенный срок. В конце августа организаторы сообщили, что фестиваль пройдёт 6-7 сентября в формате благотворительного мероприятия.«Это значит, что все собранные средства пойдут на погашение убытков от переноса фестиваля и на организацию „Ржавого дракона-2019“», — отметили они. Программу фестиваля сократили, стоимость входных билетов снизили до 500 рублей. Людям, купившим более дорогие билеты, организаторы пообещали вернуть разницу. В этом году фестиваль планировали проводить два уикенда подряд — 3-4 июля и 10-11 июля.