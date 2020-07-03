Организаторы «Калининград Сити Джаза» назвали ещё одних артистов этого года

Виталий Невар / Новый Калининград
Виталий Невар / Новый Калининград
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Литовская группа The Schwings выступит на главной сцене фестиваля «Калининград Сити Джаз» 30 августа.

«Выступление классных литовцев The Schwings — это увлекательное путешествие в 30-е годы XX века! Золотые стандарты бразильского джаза, наследие великого Джанго Рейнхардта, винтажный свинг Нового Орлеана, ритмы линди-хопа — все „времена года“ музыки прекрасной эпохи», — говорят организаторы.

Ранее оргкомитет объявил, что на XV фестивале «Калининград Сити Джаз» выступит группа De-Phazz, певец и пианист Сергей Манукян, аккордеонист Ришар Гальяно, пианист Урош Перич, вокалистка Робин Чарльз, саксофонист Игорь Бутман в составе своего квинтета, а также коллективы Bibobit из Польши и Funk’n’stein из Израиля. Фестиваль планируется провести на острове Канта 28, 29 и 30 августа. Организаторы намерены разместить на территории две сцены, а также задействовать сцену Кафедрального собора. Сейчас абонемент на три дня фестиваля можно приобрести за 2500 рублей. 0+


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