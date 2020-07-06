Организаторы «Казантипа» планируют устраивать вечеринки в Янтарном

Фото: Юлия Власова для Нового Калининграда
Фото: Юлия Власова для Нового Калининграда

Основатели музыкального фестиваля «Казантип» планируют устраивать вечеринки в Янтарном. Об этом «Новому Калининграду» рассказал соорганизатор, руководитель ивент-агентства EventGroup39 Андрей Прокофьев.

«Мы обустроим танцпол рядом с пляжем, отмеченным Голубым флагом. Там будут конструкции, защищающие от дождя и ветра. Доступ на танцпол будет для всех бесплатным. Это пробная история. В этом году мы не можем планировать массовые мероприятия из-за коронавируса, но если разрешат, будем устраивать вечеринки на закате, провожать солнце. В следующем году, может, будет что-то похожее на „Казантип“», — отметил Андрей Прокофьев.

Президент «Казантипа» Никита Маршунок анонсировал на своей странице в Facebook проект Illusia. «Определяясь с местом, куда приземлиться этим странным летом, мы выбрали бескрайние пляжи Балтики. Они больше всего подходили для продолжения съёмок нашего сериала — не так жарко как в Намибии, шикарное фактурное небо, сансетная сторона... <...> Всё, что случилось потом, начиная с 31 июля, я не буду рассказывать, поскольку это часть сюжета. Но это было похоже на рождение чего-то действительно нового, инопланетного. И мы решили остаться здесь навсегда, сохраняя прекрасные древние Z традиции (Z — сокращённое название фестиваля „Казантип“ — прим. „Нового Калининграда“) — встречаться каждый год в августе», — написал основатель «Казантипа».

Глава администрации Янтарного Алексей Заливатский заявил «Новому Калининграду», что проведение вечеринок на пляже с командой «Казантипа» он не обсуждал. С Никитой Маршунком к моменту публикации связаться не удалось.


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