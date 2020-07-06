На фестивале «Калининград Сити Джаз» выступит Антоха МС

Антоха МС. Фото предоставлено оргкомитетом фестиваля «Калининград Сити Джаз»
Антоха МС. Фото предоставлено оргкомитетом фестиваля «Калининград Сити Джаз»
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Российский хип-хоп-исполнитель Антоха МС выступит на фестивале «Калининград Сити Джаз» 29 августа, сообщает оргкомитет.

«Антоха МС, пожалуй, явление на российской сцене: его самобытность сразу бросается в глаза, а характерное звучание — в уши. Он сам пишет музыку, сам пишет тексты, сам играет на трубе, и все утверждают, что его нужно слушать вживую. Мы тоже это утверждаем, поэтому Антоха МС — участник фестивальной программы и артист новой сцены новой истории фестиваля», — рассказали организаторы.

В этом году «Калининград Сити Джазу» исполняется 15 лет. Оргкомитет объявил часть артистов, которые планируют выступить на юбилейном фестивале. Это группа De-Phazz, певец и пианист Сергей Манукян, аккордеонист Ришар Гальяно, пианист Урош Перич, вокалистка Робин Чарльз, саксофонист Игорь Бутман в составе своего квинтета, а также коллективы Bibobit из Польши и Funk’n’stein из Израиля. Фестиваль планируется провести на острове Канта 28, 29 и 30 августа. На территории планируется разместить две сцены. На главной выступят мейнстрим-артисты, на новой — представители хип-хоп и электронной музыки. Также выступления пройдут в Кафедральном соборе. Там будут играть «легенды классического джаза». 0+

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