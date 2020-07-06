Фестиваль «Ушкуй» решили провести 1-2 августа

Фото: Артём Килькин
Фото: Артём Килькин
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Фестиваль исторических боевых искусств и средневековой культуры «Ушкуй» пройдёт 1-2 августа на территории парка «Ушкуй» в Правдинском районе. Об этом сообщают организаторы на странице «ВКонтакте».           

«Городище было серьёзно застроено за минувший год, у нас появились лодки, которые уверенно бороздят окрестные воды, и ещё много всякого нового и интересного — будем рады всё-всё-всё показать и, конечно же, на вас посмотреть!» — отмечается на странице фестиваля «ВКонтакте».

Организаторы предупреждают о возможных форс-мажорах из-за коронавируса. «Хотя все текущие тенденции говорят о том, что при соблюдении уже всем известных мер безопасности всё должно получиться. В любом случае организационная группа фестиваля работает на полную мощность», — говорят они. Регистрацию участников планируется открыть в первой декаде июля. Информацию о расписании, программе и кемпинге организаторы обещают предоставить в ближайшее время.

Напомним, на территории Калининградской области до особого распоряжения продолжает действовать запрет на проведение на деловых, спортивных, культурных, развлекательных, публичных и иных массовых мероприятий.

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