На острове Канта проведут фестиваль янтаря

Фото: архив «Нового Калининграда»
Фото: архив «Нового Калининграда»
Все новости по теме: Янтарь

Фестиваль янтаря Amber Weekend проведут на острове Канта в Калининграде с 11 по 13 сентября. Вход на него будет свободным. 0+

«У калининградцев и гостей региона появляется уникальная возможность посмотреть совершенно по-новому на всем известный самоцвет, узнать всё о его волшебных свойствах, приобрести прекрасные подарки для любимых, отлично провести время. В программе фестиваля — выставка-ярмарка ведущих производителей янтарной промышленности, мастер-классы, спортивные соревнования, выступления артистов», — говорится в анонсе на сайте Amber Weekend.

Фестиваль откроется в пятницу, 11 сентября, в 18:00. Калининградские диджеи будут развлекать гостей до 22:00. В субботу, 12 сентября, фестивальная площадка будет работать с 12:00 до 22:00. В программе — выступление артистов Музыкального театра, детских творческих коллективов, кавер-групп. Завершится фестиваль в воскресенье, 13 сентября, концертом группы «Мысли вслух». Все дни будет работать фуд-корт. С подробной программой можно ознакомиться на сайте фестиваля

Напомним, впервые Amber Weekend прошёл в Калининграде в ноябре 2019 года. 

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter