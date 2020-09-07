На острове Канта проведут фестиваль янтаря

Фестиваль янтаря Amber Weekend проведут на острове Канта в Калининграде с 11 по 13 сентября. Вход на него будет свободным. 0+

«У калининградцев и гостей региона появляется уникальная возможность посмотреть совершенно по-новому на всем известный самоцвет, узнать всё о его волшебных свойствах, приобрести прекрасные подарки для любимых, отлично провести время. В программе фестиваля — выставка-ярмарка ведущих производителей янтарной промышленности, мастер-классы, спортивные соревнования, выступления артистов», — говорится в анонсе на сайте Amber Weekend.

Фестиваль откроется в пятницу, 11 сентября, в 18:00. Калининградские диджеи будут развлекать гостей до 22:00. В субботу, 12 сентября, фестивальная площадка будет работать с 12:00 до 22:00. В программе — выступление артистов Музыкального театра, детских творческих коллективов, кавер-групп. Завершится фестиваль в воскресенье, 13 сентября, концертом группы «Мысли вслух». Все дни будет работать фуд-корт. С подробной программой можно ознакомиться на сайте фестиваля.