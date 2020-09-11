Музей Мирового океана устроит парад исторических судов на Преголе

Фестиваль «Водная ассамблея» пройдёт в Калининграде 12 сентября. Об этом сообщает Музей Мирового океана. 0+

«Река Преголя превратится в настоящую реку времени: в акватории пройдет парад исторических судов, на воду выйдет малая флотилия музея. Яркими звездами фестиваля станет ладья „Змей Горыныч“, в гости ожидаем драккар „Виндур“, который придет из поселения Кауп. Парадным строем пройдут катера регионального подразделения МЧС (МЧС России в этом году тоже отмечает 30-летие!), а также пассажирские суда региона, суда спортивных федераций и школ под парусами», — рассказали в ММО.

Также в программе праздника — выступления флайбордистов, гребная регата, подведение итогов народного голосование за лучшее рыбное блюдо в калининградских ресторанах. «Посещая в этот день открытую территорию и музейные залы, можно будет ощутить соленые брызги морского юмора, узнать обо всех родственниках селедки, а также поближе познакомиться с истоками российского судостроения», — отметили в музее.

Программа праздника

12:00 — 14:00 — выступления флайбордистов, вальс байдарок, парад исторических судов;

14.15 — 15.45 — гребная регата «Миля Витязя»;

16.00 — 17.30 — парад катеров, парад яхт «Паруса духа».

Весь день на территории музея — экскурсии, мастер-классы, квесты, музыка.