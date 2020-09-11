В Калининграде устроят фестиваль в честь 60-летия The Beatles

Денис Туголуков / Новый Калининград
Денис Туголуков / Новый Калининград

Битломанский фестиваль проведут в арт-клубе «Маэстро» 19 сентября в 18:00. Он будет посвящён 60-летию музыкальной группы The Beatles. 0+

«В этом, можно сказать, неординарном, по нынешним меркам мероприятии примут участие коллективы разной музыкальной направленности: Infectiön’s, „Виват“, Varbansky Kozhevnikov Project (Санкт-Петербург) и, кажется, будет кое-кто ещё...», — отметили организаторы.

Стоимость билета — 500 рублей. Приобрести билеты можно в клубе «Маэстро», а также заказать по телефону +7-909-768-82-19.


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