На стадионе «Калининград» устроят эко-фестиваль

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград

Эко-фестиваль пройдёт на стадионе «Калининград» 10 июня в 11:00. Вход на него свободный. 0+

В программе — сбор пластика и макулатуры для последующей переработки, мастер-классы для детей и взрослых, лекторий, показ новых коллекций от местных дизайнеров, ярмарка «Море по колено», выступление музыкальных групп, сообщается в группе стадиона «Вконтакте».

Напомним, стадион «Калининград» получил название «Ростех-арена». Соответствующий меморандум между региональным правительством и «Ростехом» был подписан 1 июня. В рамках соглашения госкорпорация намерена оказать поддержку футбольному клубу «Балтика», детской футбольной школе, а также содействовать развитию спортивной инфраструктуры региона.


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