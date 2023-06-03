На фестивале «Кантата» запустят образовательную программу

В этом году фестиваль классической музыки «Кантата» (6+) планирует запустить образовательную программу. Лекции, кинопоказы и мастер-классы пройдут с 8 по 11 июня, сообщили в пресс-службе министерства по культуре и туризму Калининградской области.

По словам организаторов, образовательная программа будет включать более 20 бесплатных мероприятий, которые пройдут в Центральном парке и Центральном музыкальной школе на Острове (Солнечный бульвар, 27, корп. 4). Подробное расписание обещают опубликовать в ближайшее время.

III фестиваль классической музыки «Кантата» пройдёт в Калининградской области с 7 по 12 июня. Концерты и спектакли запланированы в Центральном парке, Кафедральном соборе и на площади около него, Алленбургской кирхе, замке Бранденбург, пивоварне «Понарт».

