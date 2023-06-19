На фестивале уличного искусства в Калининграде научат рисовать граффити

Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград

Фестиваль уличного искусства Kaliningrart пройдёт в Калининграде с 22 по 25 июня. В программе — мастер-классы, лекции, ярмарка работ уличных художников, а также создание новых арт-объектов. 0+

«На мастер-классах эксперты поделятся секретами росписи одежды, создания граффити и коллажей, будут открыты мастерские по каллиграфии, линогравюре, трафарету, керамике и апсайклу (созданию новой одежды на основе уже существующих вещей). Спикерами и наставниками станут сотрудники Отдела новейших течений Третьяковской галереи, известные российские мастера уличного искусства, историки и экскурсоводы», — говорится в анонсе.

Площадками для фестивальных мероприятий станет арт-пространство «Сигнал» на Леонова, 22, музей «Фридландские ворота», а также стадион «Калининград».

Так, 23 июня в 17:00 хранитель музейных предметов Отдела новейших течений Третьяковской галереи Наталья Сидорова расскажет об отношениях художников и музеев. «История ХХ века связана с обострением отношений между живым художественным процессом и музеем, который по определению является консервативной институцией. Его главная миссия — сохранять произведения искусства для будущих поколений. В начале прошлого века именно „будущники“ — футуристы — назвали музей „кладбищем“ и подарили улицам живопись своих раскрашенных лиц (Михаил Ларионов, Наталья Гончарова). Основной темой лекции является история изменения „поведения“ музея по отношению к новым форматам художественной активности», — отмечают организаторы.

В «Сигнале» 24 июня в 11:00 уличный художник Александр Буйницкий проведёт мастер-класс по каллиграфии. в 17:30 краевед Евгений Мосиенко расскажет о проекте «Наследие стен», посвященному сохранению и популяризации мозаики, монументального искусства второй половины ХХ века и современного стрит-арта.

С подробным расписанием фестиваля можно ознакомиться на странице Kaliningrart «ВКонтакте». Участие во всех мероприятиях бесплатное. Регистрация на лекции и мастер-классы открывается через таймпад за сутки.

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