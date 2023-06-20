В форту «Дёнхофф» пройдет фестиваль садового искусства

Фестиваль садового искусства «Зелёная комната» пройдёт на территории форта «Дёнхофф» с 29 июня по 1 июля. В программе — выставка-продажа растений, лекции о садоводстве, мастер-классы для детей и взрослых. 0+

«Каждый посетитель сможет „потрогать“ идею, созданную дизайнерами, посидеть, погрузиться в атмосферу прошлого или будущего. Тут же мы расскажем об использованных материалах и оборудовании, о возможностях их применения — наши партнёры готовят для вас познавательные лекции и мастер-классы. И если вы давно хотели найти своего дизайнера для вашего сада, то вам тоже к нам — ожидается беспрецедентное скопление людей с зелёными пальцами в одном месте!» — говорится в анонсе.

Для детей запланирована интерактивная образовательная программа — организаторы обещают рассказать про растительный мир и приобщить к простым занятиям в саду. С подробным расписанием фестиваля можно ознакомиться «Вконтакте». Вход свободный.