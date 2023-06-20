В форту «Дёнхофф» пройдет фестиваль садового искусства

Фото: Денис Туголуков / Новый Калининград
Фото: Денис Туголуков / Новый Калининград

Фестиваль садового искусства «Зелёная комната» пройдёт на территории форта «Дёнхофф» с 29 июня по 1 июля. В программе — выставка-продажа растений, лекции о садоводстве, мастер-классы для детей и взрослых. 0+

«Каждый посетитель сможет „потрогать“ идею, созданную дизайнерами, посидеть, погрузиться в атмосферу прошлого или будущего. Тут же мы расскажем об использованных материалах и оборудовании, о возможностях их применения — наши партнёры готовят для вас познавательные лекции и мастер-классы. И если вы давно хотели найти своего дизайнера для вашего сада, то вам тоже к нам — ожидается беспрецедентное скопление людей с зелёными пальцами в одном месте!» — говорится в анонсе.

Для детей запланирована интерактивная образовательная программа — организаторы обещают рассказать про растительный мир и приобщить к простым занятиям в саду. С подробным расписанием фестиваля можно ознакомиться «Вконтакте». Вход свободный.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Зиберова Т.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter