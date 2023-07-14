Организаторы K!nRock обвиняют власти в срыве рок-фестиваля

Президент региональной рок-ассоциации Андрей Феоктистов обвинил региональные власти в возможном срыве фестиваля K!nRock. По его словам, администрация Калининграда отказала организаторам в проведении в сквере на Московском проспекте напротив острова Канта в августе. 16+

«Ещё в прошлом году мы писали в министерство культуры и просили вставить нас в план. Осенью [2022 года] подали заявку в мэрию на проведение фестиваля. Нам было сказано, что по новым правилам подаваться на культурно-массовые мероприятия нужно за 90 дней, — рассказал „Новому Калининграду“ Андрей Феоктистов. — Мы подались ровно за 90 дней, притом в 00:02, на что получили ответ: „Вы опоздали, на это место уже успели податься другие“. Как выяснилось, на все четыре уикенда подало заявку министерство культуры на проведение фестиваля „Русское лето“, как я понял. Вообще это мероприятие однодневное, но они подали заявку на 12 дней. Подали они её с нарушением — не за 90 дней, а за 92 (официальный ответ администрации Калининграда организаторам K!nRock есть в распоряжении редакции — прим. „Нового Калининграда“). Хотя мы, допустим, в апреле подавали, и нам было повторено, что заранее заявки мы не принимаем».

Организаторы K!nRock, как заявляет Андрей Феоктистов, подали заявку на проведение фестиваля в другие даты и в другом месте — у Верхнего озера. «Только что мы опять получили отказ, мотивированный тем же самым. Такое ощущение, что они (администрация Калининграда — прим. „Нового Калининграда“) даже не читали нашу заявку», — считает президент рок-ассоциации.

По его мнению, региональные власти оказывают влияние на городские власти, чтобы не допустить проведения фестиваля. «Это очевидное нарушение. Конечно, мы сейчас обратились с заявлениями в прокуратуру, Следственный комитет, ФСБ, потому что это умышленные действия — использование служебного положения для препятствования законной деятельности общественной организации, поддерживающей СВО, между прочим», — сказал Андрей Феоктистов.



В министерстве по культуре и туризму «Новому Калининграду» сообщили, что во время августовских выходных в сквере на Московском проспекте планируются патриотические мероприятия, точная программа которых формируется.

В администрации города «Новому Калининграду» заявили, что министерство по культуре и туризму подало заявление на проведение серии массовых мероприятий в «строгом соответствии с правилами» раньше, чем рок-ассоциация. «Дата поступления в работу зарегистрированных заявлений фиксируется автоматически в программе электронного документооборота. Основания для отказа министерству отсутствовали, поэтому администрация в соответствии с законодательством была обязана согласовать заявление министерства и отказать КРМОО „Рок-Ассоциация“, так как имелось совпадение по месту и времени проведения мероприятий», — сообщили в пресс-службе.

По словам представителей администрации, организаторам фестиваля K!nRock «неоднократно было предложено выбрать иное место проведения мероприятия». Сейчас на рассмотрении городских властей находится заявление на проведение фестиваля у Верхнего озера с 18 по 20 и с 25 по 27 августа. «Заявитель получит ответ в кратчайшие сроки», — заверили в администрации.