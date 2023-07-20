Фестиваль «Короче» объявил программу

Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград

Кинофестиваль «Короче» объявил конкурсную программу. Он пройдёт в Калининграде с 15 по 20 августа. 6+

«В этом году в конкурсной программе представлены короткометражные фильмы самых разных жанров и стилей. Среди них проект, снятый по правилам манифеста [датского кинодвижения] „Догма 95“, съёмочной площадкой для которого стал Калининград, оммаж классике ХХ века — анимационная картина Александра Бруньковского „Расцветшая зима“ по новелле Тонино Гуэрра (12+), социальная драма о людях с особенностями от автора картины „Молоко птицы“ Евгения Марьяна — „Мне надо вам что-то сказать“ (12+), остросоциальная сатира „Причёска“ Артёма Захарьяна (16+). А также шокирующая и визуально-изобретательная интерпретация сказки о золотой рыбке „Папа“ Виталия Уйманова (12+), пронзительная и тонкая мелодрама о расставании „Ветивер“ (12+) и эстетский „БИГ“ с милым и смешным твистом в финале (12+). Кроме того, в конкурсе „Короче“ продюсерский проект Настасьи Самбурской „Тереза“ (16+), комедии — „Мама, он из метавселенной, тебе понравится!“ с Сергеем Епишевым (12+), „Мы ненадолго“ с Анной Банщиковой (12+) и драма по мотивам книги Аллы Горбуновой „Конец света, моя любовь“ с Машей Лобановой в главной роли (12+)», — отмечают организаторы.

Впервые на фестивале появится секция дебютных полнометражных фильмов. В ней представят восемь работ начинающих режиссёров. «В этом году на участие в конкурсе дебютов было подано 52 заявки, — говорит отборщик дебютной программы Ситора Алиева. — География кинопроизводства достаточно широкая. Естественно, лидируют Москва и Санкт-Петербург. Тем не менее региональное кино с каждым годом все настойчивее заявляет о себе. Были получены заявки из больших, средних и даже малых городов — Екатеринбурга, Владикавказа, Березников, Иваново, Перми, Калининграда, Красноярска, Братска, Уфы, Улан-Удэ, Казани, Переславля-Залесского. Большинство присланных работ этого года отличает „сериальный стиль“, который постепенно врастает в стиль кинематографический».

Попасть на показы можно будет бесплатно, по регистрации на сайте «Короче». Её планируют открыть за несколько дней до начала фестиваля. 

На закрытии «Короче» в 2022 году организаторы заявили о переформатировании фестиваля и включении в него секции полнометражного дебютного кино. Отборочной командой этой секции руководит программный директор «Кинотавра» Ситора Алиева. Также было заявлено о планах по возобновлению работы попечительского совета фестиваля. Его возглавил режиссёр Фёдор Бондарчук. Президент фестиваля «Короче» Сергей Сельянов и председатель жюри Игорь Толстунов покинули свои должности.

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