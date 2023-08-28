В Южном парке устроят фестиваль хаски

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград

Фестиваль хаски «Хаски фест» пройдёт в Южном парке 2 сентября с 10 до 15 часов (0+). Вход на него свободный.

«В этот день в парке пройдут гонки на собачьих упряжках на короткие дистанции. В них примут участие ведущие спортсмены региона, которые занимаются ездовым спортом пять-восемь лет, — рассказала „Новому Калининграду“ основательница клуба ездового спорта „Дух севера“ Екатерина Станкевич. — Пройдут показательные выступления кинологов, школы аджилити — собачки будут преодолевать полосу препятствий, покажем ноузворк — поиск по запаху различных предметов, танцы с собаками и многое другое».

Также в программе — капоэйра, йога, зумба и другие спортивные активности для гостей, выступление команды КВН «Смузи» и музыкальные концерты.

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