В «Понарте» пройдет Зимний фестиваль творчества «Море по колено»

Зимний фестиваль творчества «Море по колено» пройдет 23 и 24 декабря с 11:00 до 19:00 в торговом квартале «Понарт», по адресу: ул. Судостроительная, 4
В программе:
— резиденция Деда Мороза для взрослых и детей с подарками от организаторов
— разнообразная развлекательная программа: шоу-представление с мыльными пузырями, иллюзии от фокусника, интерактив со сладкой ватой и выступления музыкальных артистов
— творческие мастер-классы. Требуется предварительная регистрация по ссылке.
— масштабный маркет локальных брендов и мастеров: более 70 в одном месте
23 и 24 декабря, с 11.00 до 19.00
«Понарт», г. Калининград, ул. Судостроительная, 4.
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Вход на фестиваль — свободный.
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