В «Понарте» пройдет Зимний фестиваль творчества «Море по колено»

Зимний фестиваль творчества «Море по колено» пройдет 23 и 24 декабря с 11:00 до 19:00 в торговом квартале «Понарт», по адресу: ул. Судостроительная, 4

В программе:

— резиденция Деда Мороза для взрослых и детей с подарками от организаторов

— разнообразная развлекательная программа: шоу-представление с мыльными пузырями, иллюзии от фокусника, интерактив со сладкой ватой и выступления музыкальных артистов

— творческие мастер-классы. Требуется предварительная регистрация по ссылке.

— масштабный маркет локальных брендов и мастеров: более 70 в одном месте

Узнать ещё больше информации вы можете из наших социальных сетей @more_po_koleno39

23 и 24 декабря, с 11.00 до 19.00

«Понарт», г. Калининград, ул. Судостроительная, 4.

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Вход на фестиваль — свободный.

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