«Ближе к звездам»: в планетарии им. Бесселя пройдет бесплатное мероприятие

В калининградском планетарии имени Бесселя (ТЦ «Гиант») пройдет мероприятие «Ближе к звездам» (6+), включающее лекторий, демонстрацию купольных фильмов и выставку работ астрофотографов. Встреча пройдет 30 декабря в 15.00.

«Праздник будет включать в себя выступления приглашённых спикеров из БФУ им. И. Канта с небольшими научно-популярными лекциями, выставку астрофотографий калининградских астрономов, отдельную площадку с микроскопами, в которые все желающие смогут полюбоваться на объекты микромира, и, конечно же, сеансы купольных фильмов в планетарии! Мы подобрали специальные короткие фильмы так, чтобы новые сеансы в планетарии стартовали каждые полчаса, и все желающие успели их посмотреть», — говорится в анонсе. Вход на мероприятие свободный.

В будущем планетарий планирует проводить и другие бесплатные научно-популярные и просветительские мероприятия.

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