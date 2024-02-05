На фестивале науки в Музее Мирового океана расскажут о Канте и ЗОЖе

Фестиваль науки пройдет в Музее Мирового океана с 8 по 9 февраля. В программе — лекции, кинопоказы и экскурсии. 6+

«Фестиваль науки в Музее Мирового океана — это погружение в историю, географию, биологию, палеонтологию и другие естественно-научные и гуманитарные сферы. Это знакомство с учеными и общение. А еще — возможность интересно провести время и узнать много нового о том, как устроен мир», — говорится в анонсе.

В четверг, 8 февраля, в выставочном комплексе «Пакгауз» кантовед Валентин Балановский выступит с лекцией «Мой сосед — профессор Кант», а архивариус Калининградского зоопарка Светлана Колбанева расскажет о здоровом образе жизни Иммануила Канта.

В пятницу, 9 февраля, палеонтолог Эдуард Мычко проведет лекцию «Как сохранить себя для науки», метеоролог Даниил Урсакий расскажет о «Ловцах облаков», биолог Николай Мартынович — об орнитофобии (боязни птиц). Вход на лекции — по цене билета в экспозицию. С подробным расписанием фестиваля науки можно ознакомиться на сайте Музея Мирового океана.

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