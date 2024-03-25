В Калининградской области вновь планируют провести «Гумбинненское сражение»

В Калининградской области планируют снова провести военно — исторический фестиваль «Гумбинненское сражение» (0+). В этом году мероприятие будет посвящено 110-й годовщине со дня начала Первой мировой войны, сообщили «Вести Калининград».



В прошлый раз фестиваль проводился в сентябре 2019 года в окрестностях посёлка Лермонтово под Гусевом. В нём приняли участие почти 200 реконструкторов, смоделировавших бой русской императорской армии против австро-германцев. Были задействованы пехота, артиллерия, кавалерия и бронеавтомобили. Также зрителям продемонстрировали некоторые виды современной военной техники и вооружения.