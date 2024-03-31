Организаторы фестиваля «Рок ради жизни» анонсировали состав участников

Организаторы «Рока ради жизни» (16+) назвали состав участников летней сессии благотворительного фестиваля, который планируется провести 15 июня на пляже в Пионерском. Как рассказал лидер группы «Ч.К.» Дмитрий «Чекист» Гусаров, хедлайнерами мероприятия станут Артур Беркут и рок-группа «Донэра» из Санкт-Петербурга.



Также в фестивале примут участие коллективы «Un-Real» из Таллина, «West Front», KLIM, «Дамрава», «Станок», «Рилай», «Митотс», «Четыре», «Пик-фактор», «Наборы хромосом», ВИА Андрея Кожевникова.

Фестиваль пройдет в поддержку благотворительного центра «Верю в чудо». Вход на мероприятие будет бесплатным, однако во время фестиваля состоится благотворительный аукцион, также будет организован сбор средств в копилки. Все средства организаторы намерены направить на строительство первого в регионе детского хосписа «Дом Фрупполо». Это негосударственный проект, инициатором которого выступил благотворительный фонд «Верю в чудо».

