Легендарный фестиваль отметит в Калининграде своё 30-летие

Старейший в России международный open-air-фестиваль K!nRock празднует тридцатилетие. 8-11 августа в центре Калининграда выступят легенды рок-сцены: «Алиса», Joe Lynn Turner, Александр Устюгов, «Северный флот», «Крематорий», Stigmata, «Кирпичи», «Мастер», «Манго-Манго», «Монгол-Шуудан», «Бахыт-Компот», «Альфа», «Чёрные Береты», «Скворцы Степанова», «Иван-Царевич» и ещё более пятидесяти групп из России, Беларуси, Прибалтики, Средней Азии, Германии, Чехии, США и Китая.

Организационный совет фестиваля высказал благодарность и надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество партнерам, оказавшим существенную поддержку — Женскому волейбольному клубу «Локомотив».

Приём заявок на участие в отборочном конкурсе «Мы Едем на K!nRock’24», по результатам которого будут определены остальные участники юбилейного супершоу, продолжается.

Подробности — vk.com/kinrock





Традиционно на фестивальном поле кроме сценического комплекса будут обустроены: обширный и разнообразный фудкорт, сувенирная ярмарка, детская площадка и парковка для мотоциклов.

Билеты по ценам от 750 до 50000 рублей уже поступили в продажу на Кассир.Ру.

Детям до 6 лет (в сопровождении взрослого) и инвалидам-колясочникам (при предъявлении удостоверения) вход бесплатный.

Время проведения:

8 — 9 августа с 15:00 до 23:00,

10 — 11 августа с 13:00 до 23:00

Вход в течение первого часа каждого дня бесплатный.

12+

*оупен-айр-фестиваль

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