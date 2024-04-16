«Библионочь» пройдет в Калининграде 20 апреля

Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград

Всероссийская акция «Библионочь» (6+) пройдет в Калининграде 20 апреля. На этот раз она будет посвящена Году семьи, сообщается в телеграм-канале министерства по культуре и туризму регионе.

Торжественное открытие «Библионочи» состоится в Научной библиотеке в 18:00. «Главным событием литературной ночи станет творческая встреча с писателем, который прилетит в Калининград из Владивостока — Василием Авченко. Он работал журналистом, публиковался в газетах, журналах и альманахах, входил в шорт-листы премий „Национальный бестселлер“, „НОС“, в длинный список премии „Ясная поляна“», — отмечается в анонсе.

Также запланирована творческая встреча с поэтом и писателем из Санкт-Петербурга Евгением Лукиным. С подробным расписанием «Библионочи» можно будет ознакомиться на сайте Научной библиотеки.

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