На острове Канта пройдет ярмарка в честь Иммануила Канта

На острове Канта 20 апреля открывается ярмарка «Обед на Канта» (0+). Она продлится до 12 мая, сообщили в пресс-службе Кафедрального собора.

«Если вы никогда не думали, что будете читать Канта на ярмарке — это зря. В этот раз она посвящена 300-летию великого философа. Что он говорил о мире? Счастье? Красоте? Любви? Добре? Искусстве? Мысли буквально витают в воздухе — на деревьях, павильонах, даже стаканчиках, и если кому-то захочется действительно понять Канта больше, в магазине Кафедрального собора можно найти и книгу — изданную ко дню рождения философа и рассказывающую о Канте просто», — отмечается в анонсе.

Некоторые участники ярмарки предложат собственные вариации любимых блюд философа. «Так, за треску во всех видах отвечает „Чебурыба“, а колбаски с тушеной капустой делает Chef’s grill. Другие везут на остров совсем новенькое — пасту из сельди с яблоком, лосося, балтийского угря предложит „Форшмак“, люля-кебаб из трески, щуки, судака и даже картошки — „Рыбная горячка“. Вернутся на ярмарку и супы в хлебе, а сладости „арендуют“ себе отдельный домик», — сообщают организаторы.

Также в программе — творческая мастерская с участие более 40 ремесленников, которые будут обучать посетителей делать посуду из дерева и керамики, чеканить бижутерию, создавать интерьерные украшения из гипса с оттиском первоцветов, набивать вышивку по ткани и ткать. Мастер-классы в шатре и под открытым небом будут проходить каждый день с 12 до 18 часов, свериться с расписанием можно на сайте Кафедрального собора. Стоимость — от 300 до 500 рублей.

«Недалеко от сувенирной зоны — теперь аллея художников, средневековая мастерская „Кауп“, а еще — сцена, которая с 28 апреля будет всегда кем-то занята — музыкантами, поэтами, гуляющими — из числа самых смелых и готовых к турниру по караоке», — говорится в анонсе.

В воскресенье, 21 апреля, на Медовом мосту на кроне одного из каштанов обещают представить световой профиль философа.