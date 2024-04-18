На острове Канта пройдет ярмарка в честь Иммануила Канта

Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград

На острове Канта 20 апреля открывается ярмарка «Обед на Канта» (0+). Она продлится до 12 мая, сообщили в пресс-службе Кафедрального собора.

«Если вы никогда не думали, что будете читать Канта на ярмарке — это зря. В этот раз она посвящена 300-летию великого философа. Что он говорил о мире? Счастье? Красоте? Любви? Добре? Искусстве? Мысли буквально витают в воздухе — на деревьях, павильонах, даже стаканчиках, и если кому-то захочется действительно понять Канта больше, в магазине Кафедрального собора можно найти и книгу — изданную ко дню рождения философа и рассказывающую о Канте просто», — отмечается в анонсе.

Некоторые участники ярмарки предложат собственные вариации любимых блюд философа. «Так, за треску во всех видах отвечает „Чебурыба“, а колбаски с тушеной капустой делает Chef’s grill. Другие везут на остров совсем новенькое — пасту из сельди с яблоком, лосося, балтийского угря предложит „Форшмак“, люля-кебаб из трески, щуки, судака и даже картошки — „Рыбная горячка“. Вернутся на ярмарку и супы в хлебе, а сладости „арендуют“ себе отдельный домик», — сообщают организаторы.

Также в программе — творческая мастерская с участие более 40 ремесленников, которые будут обучать посетителей делать посуду из дерева и керамики, чеканить бижутерию, создавать интерьерные украшения из гипса с оттиском первоцветов, набивать вышивку по ткани и ткать. Мастер-классы в шатре и под открытым небом будут проходить каждый день с 12 до 18 часов, свериться с расписанием можно на сайте Кафедрального собора. Стоимость — от 300 до 500 рублей.

«Недалеко от сувенирной зоны — теперь аллея художников, средневековая мастерская „Кауп“, а еще — сцена, которая с 28 апреля будет всегда кем-то занята — музыкантами, поэтами, гуляющими — из числа самых смелых и готовых к турниру по караоке», — говорится в анонсе.

В воскресенье, 21 апреля, на Медовом мосту на кроне одного из каштанов обещают представить световой профиль философа.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter