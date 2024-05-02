Названы даты проведения кинофестиваля «Короче» в Калининграде

XII кинофестиваль «Короче» (6+) пройдет в Калининграде с 20 по 25 августа, сообщают организаторы.

«С прошлого года на фестивале „Короче“ две конкурсные программы — короткометражных фильмов и полнометражных дебютных картин, — отмечается в пресс-релизе. — Основная задача смотра — открывать путь молодым авторам со всей страны в большой кинематограф».

В 2022 году организаторы «Короче» заявили о его переформатировании. В прошлом году кинофестиваль впервые прошел в Драматическом театре. На нем представили не только короткометражные фильмы, но и дебютное полнометражное кино. Отборочную команду этой секции возглавила программный директор «Кинотавра» Ситора Алиева. Также возобновил работу попечительский совет фестиваля под руководством режиссёра Фёдора Бондарчука. Президент фестиваля «Короче» Сергей Сельянов и председатель жюри Игорь Толстунов покинули свои должности.