Фестиваль «Башня» откроется спектаклем Большого театра

Спектакль «Нити» «Упсала-Цирка». Фотография предоставлена пресс-службой Калининградского областного драматического театра
Спектакль «Нити» «Упсала-Цирка». Фотография предоставлена пресс-службой Калининградского областного драматического театра

Театральный фестиваль «Башня» пройдет в Калининграде с 29 мая по 5 июня (6+). В его рамках в Калининградском областном драматическом театре покажут спектакли четырех российских театров.

Фестиваль откроется опереттой Дмитрия Шостаковича «Москва. Черемушки» (12+) в постановке Большого театра. Её представят 29 и 30 мая в 19:00. «Яркая, весёлая музыка запечатлела звуковую атмосферу 1950-х годов. В основе либретто Владимира Масса и Михаила Червинского — комические перипетии, связанные с массовым переселением из старых коммуналок в новые жилые кварталы. Тогда „квартирный вопрос“ был особенно актуален, причём не только для москвичей, — отмечается в анонсе. — Режиссёр-постановщик Иван Поповски стремился сохранить „игровую и светлую природу“, особую атмосферу тех времён, „когда, казалось бы, стало чуть легче дышать, хотя внутренние противоречия в людях всё равно оставались“».

1 июня «Приют комедианта» (Санкт-Петербург) представит спектакль «Идиот» (18+) по мотивам одноименного романа Федора Достоевского, вошедшего в список ста лучших спектаклей сезона 2022-2023 по версии национальной премии «Золотая Маска». «Режиссер Петр Шерешевский вместе со зрителями заглядывают в чертоги разума одного из самых знаковых героев Достоевского — князя Мышкина. Особенность романа „Идиот“ в том, что его герои живут в том же пространстве, что и современные петербуржцы. Реалии, описанные в тексте Достоевского, тесно переплетаются с сегодняшними. Львом Мышкиным может оказаться кто угодно: ваш близкий человек, коллега по работе или вы сами», — говорится в описании постановке.

3 июня в 18:00 состоится показ хореографического спектакля Мауры Моралес «Кожа» (18+) театра современной хореографии «Провинциальные танцы» из Екатеринбурга. По словам авторов, постановка исследует символическое значение жестов, выражающих приветствие и разлуку на разных этапах жизни человека, их сильные эмоциональные и физические аспекты.

Завершится «Башня» 4 июня в 19:00 очень спектаклем «Нити» (6+) от проекта «Упсала-Цирк» из Санкт-Петербурга. «„Нити“ — это диалог между цирком и музыкой, классикой и современностью, артистами и зрителями, которые становятся не просто наблюдателями, а соавторами истории, рождающейся из постепенно разматывающихся клубков пряжи, — отмечают организаторы фестиваля. — Девять цирковых артистов, два музыканта, пианино, ханг, много нитей, трюки и поэзия. Этот спектакль — приглашение всех зрителей к диалогу».

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