В Янтарном на берегу моря пройдет фестиваль, объединяющий природу и общество

В Янтарном с 6 июля по 4 августа на сцене, установленной прямо на пляже, пройдёт уникальный фестиваль выходного дня «Классика на морском берегу», где выступят звёзды мирового уровня и современные молодые исполнители — солисты Большого театра, «Геликон-оперы» и калининградских театров.



Что ждёт на фестивале

Главным событием проекта станут выступления солистов Большого театра и «Геликон-оперы» под шум морского прибоя, объединённые 4 концертами:

«Музыка моря»: концерт-открытие с участием солистов московских театров и оркестра А. Фельдмана. Дирижёр — М. Кирхофф. «Музыка песка»: концерт с участием солистов московских театров и оркестра Калининградского областного музыкального театра. Дирижёр — заслуженный артист РФ Е. Ильин. «Музыка огня»: концерт с участием солистов московских театров и оркестра Калининградского областного музыкального театра. Дирижёр — В. Кирьянов. «Музыка ветра»: концерт-закрытие с участием солистов московских театров в сопровождении оркестра А. Фельдмана.

В концертную программу включены классические жанры: симфоническая музыка, опера, оперетта и романс.





А ещё гостей фестиваля ждут:

Музыкальные лекции и диалоги: обсуждение современной культуры с исполнителями и спикерами. «Музыкальная аллея», которая дополнит существующую литературную аллею в парке Беккера. Детский творческий конкурс: молодые таланты с востока региона продемонстрируют своё искусство.

Фестиваль «Классика на морском берегу» — это соединение искусства и природы, классической музыки и живописного побережья. Его цель — заложить новые культурные традиции. Фестиваль — это мост между прошлым и настоящим, позволяющий углубиться в музыку и искусство. Лекции, диалоги и мастер-классы обогатят знания гостей и вдохновят на новые творческие выражения. Фестиваль объединит людей со всего региона, тем самым создаст культурное сообщество, где каждый может найти что-то для себя.

Проект проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Организатор фестиваля — Центр комплексного развития туризма «Янтарный», официальный сайт — yantarkld.ru.

Подробная информация — в группе фестиваля «ВКонтакте», не пропустите важную информацию и выход подкастов с участниками фестиваля.