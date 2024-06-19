Музыкальные диалоги и концерты: в Янтарном исполнят «Классику на морском берегу»

С 6 июля по 4 августа морской берег в Янтарном объединит любителей классической и современной музыки в рамках уникального музыкального фестиваля выходного дня «Классика на морском берегу».

Программа фестиваля обширна и включает в себя лекции спикеров, выступления московских и калининградских театров, выставку детского творчества, разговоры о музыке и искусстве в подкаст-формате. 

Полная программа фестиваля выходного дня «Классика на морском берегу»: 

6 июля

  • 12:00 — лекция музыканта, продюсера, лауреата шоу «Голос» и «Новая волна» Марка Юсима (г. Москва) «Инструменты, чтобы удивить своего слушателя»
  • 14:00 — открытие арт-парка и постоянных выставок фестиваля
  • 17:00 — концерт солистов московских театров в сопровождении Калининградского симфонического оркестра Аркадия Фельдмана. 
  • 20:00 — акустический концерт Марка Юсима с программой «Лучшие мировые хиты».

7 июля

  • 12:00 — лекция музыканта и педагога по вокалу Татьяны Шуруповой (г. Москва) «5 мифов о вокале».
  • 17:00 — концерт солистов московских театров в сопровождении Калининградского областного музыкального театра. 
  • 20:00 — акустический концерт Татьяны Шуруповой с программой «Лучшие мировые рок-хиты».

13 июля

  • 12:00 — лекция музыкального журналиста, писателя Александра Кушнира (г. Москва) «Как подпольный музыкант превращается в звезду».
  • 17:00 — концерт коллектива Luminis Artis. 


14 июля

  • 12:00 — лекция Татьяны Сорокиной — продюсер музыкальных проектов (г. Москва, Сочи) «Упаковка нового музыкального проекта: 14 ступеней».

20 июля

  • 12:00 — лекция Павла Белова продюсер спец проектов VK (Вконтакте) «Как выйти в топы при помощи социальных сетей»
  • 16:00 — опера «Руслан и Людмила» в исполнении Калининградского областного музыкального театра

21 июля

  • 12:00 — лекция Михаила Сегельмана музыкального критика и пианиста «Оперное искусство на примере оперы «Свадьба Фигаро»
  • 16:00 – Опера «Свадьба Фигаро» в исполнении Калининградского областного музыкального театра 

28 июля

  • 12:00 — выставка «Музыкальная аллея»

3 августа

  • 18:00— концерт солистов московских театров в сопровождении Калининградского областного музыкального театра  

4 августа

  • 12:00 — музыкальный парад по променаду Военного оркестра штаба Балтийского флота
  • 18:00 — концерт солистов московских театров в сопровождении Калининградского симфонического оркестра, художественный руководитель — заслуженный деятель искусств России Аркадий Фельдман

Билеты уже в продаже, переходите по ссылке Афиша мероприятий и станьте участником уникального музыкального фестиваля «Классика на морском берегу»! Проект проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Организатор фестиваля — МАУ «Центр комплексного развития туризма «Янтарный», официальный сайт — yantarkld.ru

Подробная информация — в группе фестиваля «ВКонтакте», подписывайтесь, чтобы не пропустить важную информацию, а также публикацию подкастов с участниками. Для получения дополнительной информации обращайтесь к PR-менеджеру проекта Светлане Гаврилюк по номеру +7 929 166-77-94.
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