В июле в живописном лесу на востоке области пройдет Женский фестиваль

С 19 по 21 июля в калининградской области пройдет фестиваль-путешествие «Красный шатёр» (0+).

Фестиваль «Красный Шатер» — это социокультурный проект, направленный на формирование здорового образа жизни, создание экологичного, поддерживающего женского коммьюнити. Пространство, где можно приобрести ценный опыт взаимодействия между женщинами, качественно провести время, напитаться природой, познакомиться с новыми людьми. Это место, где можно полноценно отдохнуть и телом, и душой.

Тема фестиваля в этом году — «Путь зрелости» в формате иммерсивной сказки-путешествия. Мы считаем важным, чтобы женщина пришла к состоянию зрелости, так как это затрагивает все сферы жизни, и воспитание нового поколения в том числе, что в перспективе позитивно влияет на социальное развитие общества.

Каждая женщина начинает проживать свой путь Героини на нашем фестивале с момента торжественного открытия. Попадая в иммерсивную сказку, каждая участница проживает свой собственный сюжет.

Фестиваль включает в себя практики, лекции, мастер-классы, танцы, детские зоны, банный городок, огромный женский круг силы и многое другое. Спикеры и мастера приедут из разных городов России.

Наш проект стремится всячески поддержать женщин разного социального статуса и разных возрастов, имеются льготные билеты для женщин старшего поколения. Мы ценим, что у женщин есть свои разные жизненные опыты и желание развиваться, и наша задача — помочь женщинам на этом пути.

1 день:

Мы традиционно посвящаем теме женского здоровья, телесным процессам и вопросам «красоты». Превентивным подходам и формам здорового образа жизни.

2 день:

Посвящен духовному пути современной женщины. Психоэмоциональная жизнь, интуиция, способность женщины тонко чувствовать этот мир. Жизненный баланс как основа для счастья.

3 день:

Одна из неотъемлемых частей жизни каждой женщины — это творчество. Мы будем исследовать многогранность этого процесса. День будет наполнен интерактивными лекциями, практиками и мастер классами.

Также возможно 1- и 2-дневное участие в фестивале.

Организован трансфер.

Место проведения СТК «Горка», Озёрский район.

Подробности и билеты на сайте redshater.ru

ИП Лобосов Захар Игоревич, 238563, Калининградская обл., г Светлогорск, ул. Ясных зорь, д. 11, кв. 2,, ОГРНИП 324390000022878.