Во Фридландских воротах пройдёт городской фестиваль «Хранителей руин» «Воро́тник»

Во внутреннем дворике музея «Фридландские ворота» с 3 по 4 пройдёт городской фестиваль «Воро́тник» (0+). В программе будут представлены лектории, выставки, интерактивные экскурсии, сообщает телеграм-канал волонтёрского движения «Хранители руин».



Фестиваль стартует 3 августа в 12:00. С 12:30 до 18:00 для посетителей пройдут лектории от «Хранителей руин» на темы, посвящённые историческому наследию. В перечне заявленных тем — вторая жизнь «прусской базилики», маршрут «Полесское кольцо», ревитализации замка Нойхаузен, замок Прейсиш-Эйлау, история и возрождение заброшенного блокгауза на Литовском валу и так далее. Помимо этого, гости после регистрации могут посетить экскурсии «Южный рубеж», погружающие в историю фортификации, и «Хаберберг на все времена».

«Хранители руин» планирует провести мастер-классы для детей по изготовлению корабликов и картонных шлемов, росписи средневекового оружия, хоббихорсингу. В программе также представлены катание на байдарках по озеру парка и английский разговорный клуб.

Посетители смогут увидеть шоу мыльных пузырей и ирландские танцы и поучаствовать в мастер-классе по социальным танцам. На фестивале будут выступать такие артисты, как «Shades in Grey», «RAYEVSKY», «Twilbard & Green Tales», «другиЕноты» и «Банановый хлеб».



Вход на мероприятие бесплатный. Необходима регистрация.