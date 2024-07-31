Во Фридландских воротах пройдёт городской фестиваль «Хранителей руин» «Воро́тник»

Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Культура

Во внутреннем дворике музея «Фридландские ворота» с 3 по 4 пройдёт городской фестиваль «Воро́тник» (0+). В программе будут представлены лектории, выставки, интерактивные экскурсии, сообщает телеграм-канал волонтёрского движения «Хранители руин».

Фестиваль стартует 3 августа в 12:00. С 12:30 до 18:00 для посетителей пройдут лектории от «Хранителей руин» на темы, посвящённые историческому наследию. В перечне заявленных тем — вторая жизнь «прусской базилики», маршрут «Полесское кольцо», ревитализации замка Нойхаузен, замок Прейсиш-Эйлау, история и возрождение заброшенного блокгауза на Литовском валу и так далее. Помимо этого, гости после регистрации могут посетить экскурсии «Южный рубеж», погружающие в историю фортификации, и «Хаберберг на все времена».

«Хранители руин» планирует провести мастер-классы для детей по изготовлению корабликов и картонных шлемов, росписи средневекового оружия, хоббихорсингу. В программе также представлены катание на байдарках по озеру парка и английский разговорный клуб. 

Посетители смогут увидеть шоу мыльных пузырей и ирландские танцы и поучаствовать в мастер-классе по социальным танцам. На фестивале будут выступать такие артисты, как «Shades in Grey», «RAYEVSKY», «Twilbard & Green Tales», «другиЕноты» и «Банановый хлеб».

Вход на мероприятие бесплатный. Необходима регистрация.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter