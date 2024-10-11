В Калининграде пройдет благотворительный фестиваль шарлотки

Фото: Благотворительный центр «Верю в чудо»
Фото: Благотворительный центр «Верю в чудо»
Все новости по теме: Благотворительность

В Калининграде 12 октября с 12:00 до 18:00 пройдет фестиваль шарлотки (0+). Деньги с продажи выпечки пойдут на проведение осенней смены реабилитационного лагеря «Мираклион» для семей, в которых есть ребенок, переживший онкозаболевание. Об этом сообщается в группе благотворительного центра «Верю в чудо» ВКонтакте

Фестиваль пройдет в семейном кафе «Джелатерия Лабар» в Центральном парке.

Программа фестиваля:

  • 12:00 — начало фестиваля;

  • 12:30 — анимационная программа от «Чудо39»;

  • 14:00 — шоу мыльных пузырей от агентства «Сорри, бабушка»;

  • 15:00 — интерактив с детьми «Сумасшедшая наука»;

  • 18:00 — завершение фестиваля.

Кроме этого, будут организованы осенняя фотозона, мастер-классы, аквагрим и мехенди, ярмарка книг, а также будет представлена возможность принять участие в акции «Истории незнакомых сердец». Каждый час будут проводить розыгрыши призов — в 13:00, 14:00, 15:00 и 16:00.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter