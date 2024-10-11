В Калининграде пройдет благотворительный фестиваль шарлотки

В Калининграде 12 октября с 12:00 до 18:00 пройдет фестиваль шарлотки (0+). Деньги с продажи выпечки пойдут на проведение осенней смены реабилитационного лагеря «Мираклион» для семей, в которых есть ребенок, переживший онкозаболевание. Об этом сообщается в группе благотворительного центра «Верю в чудо» ВКонтакте.



Фестиваль пройдет в семейном кафе «Джелатерия Лабар» в Центральном парке.

Программа фестиваля:

12:00 — начало фестиваля;

12:30 — анимационная программа от «Чудо39»;

14:00 — шоу мыльных пузырей от агентства «Сорри, бабушка»;

15:00 — интерактив с детьми «Сумасшедшая наука»;

18:00 — завершение фестиваля.

Кроме этого, будут организованы осенняя фотозона, мастер-классы, аквагрим и мехенди, ярмарка книг, а также будет представлена возможность принять участие в акции «Истории незнакомых сердец». Каждый час будут проводить розыгрыши призов — в 13:00, 14:00, 15:00 и 16:00.