В Калининграде пройдет благотворительный фестиваль шарлотки

В Калининграде 12 октября с 12:00 до 18:00 пройдет фестиваль шарлотки (0+). Деньги с продажи выпечки пойдут на проведение осенней смены реабилитационного лагеря «Мираклион» для семей, в которых есть ребенок, переживший онкозаболевание. Об этом сообщается в группе благотворительного центра «Верю в чудо» ВКонтакте.
Фестиваль пройдет в семейном кафе «Джелатерия Лабар» в Центральном парке.
Программа фестиваля:
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12:00 — начало фестиваля;
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12:30 — анимационная программа от «Чудо39»;
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14:00 — шоу мыльных пузырей от агентства «Сорри, бабушка»;
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15:00 — интерактив с детьми «Сумасшедшая наука»;
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18:00 — завершение фестиваля.
Кроме этого, будут организованы осенняя фотозона, мастер-классы, аквагрим и мехенди, ярмарка книг, а также будет представлена возможность принять участие в акции «Истории незнакомых сердец». Каждый час будут проводить розыгрыши призов — в 13:00, 14:00, 15:00 и 16:00.