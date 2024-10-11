«Дни литературы»: в Калининграде пройдёт двухнедельный литературный форум

В Калининградской области 14 октября открывается двухнедельный литературный форум (16+). В его рамках пройдут встречи с поэтами и писателями, литературные выставки, лекции, презентации книг и конференции. Как сообщается на сайте Калининградской научной библиотеки, форум пройдёт на 130 площадках в Калининграде и области.

Открытие предваряет традиционный литературный флешмоб «Читаем А.С.Пушкина», который пройдёт 11 октября в 15:00 у Драматического театра. Само открытие состоится 14 октября в 19:30 в Кафедральном соборе. «Перед калининградцами выступят участники Всероссийского литературного проекта „Поэты — России“: известные российские поэты Дмитрий Воденников, Анна Долгарева, Игорь Караулов, Александр Пелевин, Надежда Кондакова, Дмитрий Артис, Алексей Шмелев», — сообщили в библиотеке. Вход на концерт бесплатный, но необходимо получить пригласительный в кассе Кафедрального собора или научной библиотеки.

Специальными гостями на фестивале станут писатели Вадим Леванталь (автор книг «Литературная матрица», «Маша Регина», «Комната страха») и Роман Сенчин («Елтышевы», «Зона затопления», «Дождь в Париже»). Встреча с Левенталем состоится 12 октября в 17:00, а с Сенчиным — 25 октября в 17:30 в научной библиотеке.

Кроме того, прозаик Евгений Журавли представит свою новую книгу «Линия соприкосновения», поэт Пётр Старцев — сборник стихов «Космогония», а Людмила Шапошникова — книгу «Николай Рерих».

«Завершится литературный праздник 31 октября. В научной библиотеке в 18:30 будет представлен междисциплинарный проект „Театр+наука“: моноспектакль и лекция, посвященные 300-летию со дня рождения Иммануила Канта», — добавили в библиотеке.

Участие в фестивале бесплатное. С подробной программой можно ознакомиться на сайте Калининградской областной научной библиотеки.