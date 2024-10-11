«Не про еду»: на Куршской косе пройдёт грибной фестиваль

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На Куршской косе 19 октября в 10:00 начнется грибной фестиваль (0+). Вход свободный. Об этом сообщается на сайте национального парка.

«Грибной фестиваль на Куршской косе — это не про еду», — пишут в анонсе организаторы. Фестиваль начнется на парковке экологической тропы «Королевский бор» в 10:00. Присоединиться можно также в 12:00 в Визит-центре на 14,7 км косы.

В программе фестиваля:

10:00 — 11:30 экскурсия на экотропе «Королевский бор» с элементами квеста;

12:00 — 12:40 научно-популярный лекторий «Съедобные незнакомцы» для взрослых, литературная гостиная для детей «Грибные сказки»;

12:45 — 13:30 викторина «Все дело в шляпке»;

12:45 — 13:30 творческие мастер-классы — «Грибочки» (изготовление магнита/броши из полимерной глины), «Мухоморчик» (роспись деревянного мухомора);

13:30 — 14:00 экспериментальная лаборатория.

Организаторы напоминают, что гулять и собирать грибы на Куршской косе разрешено только в границах специально выделенных для посещения и отдыха рекреационных участков. Чтобы невольно не нарушить эти границы и не совершить административное правонарушение, перед поездкой нужно ознакомиться со схемой зонирования территория на сайте нацпарка. Пребывание и сбор грибов на участках, отмеченных на схеме красным цветом, грозит штрафом от 3 до 4 тысяч рублей.

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