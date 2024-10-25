В Калининградской области прошел 3-й летний фестиваль для женщин «Красный Шатёр»

Три дня с 19-го июля туристический комплекс в Озёрском районе стал центром притяжения более 200 женщин разных поколений. Уже традиционно на фестиваль приезжают несколькими поколениями женщин – от бабушек до младших дочерей.

Среди участниц – женщины из разных уголков России, Белоруссии, Эстонии, Казахстана и Узбекистана. В этом году на фестивале выступили ведущие-хедлайнеры из Калининграда, Москвы, Санкт-Петербурга, Алматы, Ташкента. Так «Красный Шатёр» вырос из маленького регионального события в международный фестиваль, объединяющих женщин из разных стран. Он прошёл при поддержки брендов: «Хомоспорины», President, «Sharko SPA Ласкино», Hommy.

Программа фестиваля включала практические мастер-классы, лекции на самые актуальные темы, которые волнуют современную женщину. Большое внимание уделялось темам сохранения женского здоровья, психологической зрелости, особенностям этапов разного возраста, отношениям в семье и с собой.





Также во время работы фестиваля у участниц была возможность пообщаться с лекторами, экспертами во время посиделок в женском кругу или совместном сборе трав, чаепитии. В такой атмосфере получалось не только обменяться опытом, получить совет опытной женщины, но и окунуться в традиционную культуру женской взаимоподдержки и общения.

В этом году на «Красном Шатре» у участниц было много возможностей исследовать и пробовать разные традиционные практики для самоподдержки и восстановления: фольклорное пение, хороводы, банные ритуалы на берегу озера. Инсталляции в лесу по мотивам русских сказок с вечерней подсветкой помогали полностью переключиться с высоких скоростей современной жизни на восстановление и расслабление. Прожить свою сказку на опушке леса, у берега тёплого озера с песчаным дном.





Организаторы фестиваля позаботились не только о насыщенной программе для участниц, но и о комфортном пребывании вместе с детьми. Во время всего фестиваля работала детская зона с активной творческой и игровой программой. Дети рядом с мамами проживали свою увлекательную жизнь под присмотром опытных педагогов.

На протяжении всего мероприятия работала ярмарка мастериц, где можно было купить самые разные уникальные товары, от травяных чаёв и свечей ручной работы до модной одежды и украшений, заявить о себе и обсудить перспективное сотрудничество.

Вечера завершались танцевальными практиками и живыми концертами. Для каждой участницы поездка на фестиваль стала настоящим приключением и сказочным путешествием, во время которого можно было отдохнуть на природе, пообщаться и познакомиться, а также узнать много нового.



