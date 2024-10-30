Актриса калининградского музтеатра завоевала Гран-при фестиваля «Я — Театр» (фото)







Актриса Калининградского областного музыкального театра Алина Алейник стала победительницей VII межрегионального фестиваля моноспектаклей «Я — Театр», который проходил в Иваново. Она получила Гран-при в номинации «Актёр-профессионал». Об этом сообщила пресс-служба музтеатра.

На фестивальной сцене был представлен музыкальный моноспектакль «Люблю! И нет меня...» по пьесе А.Н.Островского «Снегурочка», инсценировка Ольги Болычевой, режиссер — Елена Князева, ударные — Дмитрий Марчак. Члены жюри приняли единогласное решение присудить победу калининградцам.

Фестиваль является совместным проектом театроведа Натальи Шутовой и двух театров: «Пророчества в рамках плеч» и «Жаворонок». Впервые он прошёл в 2018 году.

Фотографии предоставлены пресс-службой музтеатра