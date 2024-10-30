«Россия объединяет»: областные власти представили программу «Ночи искусств»

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Традиционная ежегодная акция «Ночь искусств» (0+) пройдет в учреждениях культуры Калининградской области с 1 по 4 ноября 2024 года. Полный перечень мероприятий представило на своих ресурсах министерство по культуре и туризму региона.

В этом году акция приурочена к Дню народного единства и пройдет под девизом «Россия объединяет». Музеи и театры, выставочные и концертные залы, библиотеки и культурные клубы проведут тематические мероприятия в офлайн-формате. Учреждения культуры подготовили разнообразные программы на 3 и 4 ноября: это тематические экскурсии, лекции, выставки, мастер-классы и многое другое. Кроме того, предусмотрены и онлайн-форматы культурных мероприятий.

В Калининградском областном историко-художественном музее 1 ноября пройдёт «Большой этнографический диктант». На 2 ноября в музее запланирована большая программа, в рамках которой состоится знакомство с культурой и традициями тюркоязычного населения Калининградской области. Помимо этого, пройдут творческие встречи, мастер-классы, перфомансы, презентации проектов, театрализованные экскурсии.

В Музее янтаря 2 ноября с 18 часов до 20:30 можно будет ознакомиться с интерактивным путеводителем по музейной экспозиции.

Специально к «Ночи искусств» областной драмтеатр приурочил премьеру спектакля «Старший сын» по пьесе Александра Вампилова. Показы пройдут 2 и 3 ноября. Калининградский театр юного зрителя «Молодежный» покажет две премьеры: 2 ноября представит спектакль «Король Лир», 3 ноября — спектакль «Царевна-лягушка».

В Калининградской областной филармонии имени Е.Ф. Светланова 3 ноября состоится праздничный концерт в честь 95-летия Эдуарда Викторовича Гантовского.

В Гусевском историко-краеведческом музее им. А.М. Иванова солисты Калининградского областного музыкального театра 3 ноября представят композиции из мюзиклов «Бременские музыканты» и «Мери Поппинс». В этот же день в музее свою сольную программу исполнит группа «TrioParis».

С подробной программой акции можно ознакомиться на сайте министерства. Приобрести билеты на «Ночь искусств», в том числе и по Пушкинской карте, можно будет на сайтах учреждений культуры.


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