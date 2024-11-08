Директор Кафедрального собора предложил убрать из центра «Калининград in Rock»

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
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Директор Кафедрального собора Григорий Хуциев предложил убрать из центра Калининграда фестиваль «Калининград in Rock» (12+). О том, что к соседству с этим мероприятием в соборе относятся «крайне негативно», он сообщил в ходе интервью «Новому Калининграду».

«Понятно, что рок-фестиваль имеет право существовать так же, как и любой другой музыкальный фестиваль, — пояснил Хуциев. — У меня есть вопрос к организаторам по уровню приглашаемых музыкантов. К сожалению, этот уровень негативно влияет на качество публики, приходящей на фестиваль. Естественно, такого рода мероприятие должно проходить в специальном, хорошо приспособленном для этого месте. Я не говорю про резервацию какую-то, но есть более удачные локации. Стадион, например. Аэродром Девау. Территории там прекрасные».

Хуциев добавил, что после того, как «Калининград in Rock» завершается, уборка территории проходит «в течение целой недели».

«В день закрытия смотреть в ту сторону просто невозможно, — продолжил он. — В центре города. Помимо этого, музыка, которая звучит со сцены фестиваля, позитивно не влияет на ментальное здоровье людей, живущих рядом и проезжающих мимо. Естественно считаю, что они имеют право на проведение своих мероприятий, но не в этом месте. Мы беседовали с представителями городских властей по поводу того, что середина августа — абсолютно не подходящее время для проведения фестиваля в этом месте».

Отметим, что в этом году юбилейное мероприятие не состоялось. Власти Калининграда сообщили, что организаторы фестиваля K!nRock официально не уведомили мэрию о переносе мероприятия с августа на сентябрь. Более того, как уточнили в горадминистрации, «Калининградская рок-ассоциации», вступающая в роли оргкомитета 30-го фестиваля K!nRock, и ее президент Андрей Феоктистов уклонялись от согласования мероприятия.

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