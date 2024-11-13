В Калининграде анонсировали фестиваль немецкого кино CINEMOBIL

В Доме китобоя с 15 по 17 ноября 2024 года пройдет фестиваль немецкого кино CINEMOBIL (16+). Об этом музей сообщает в своём телеграм-канале.



Проект CINEMOBIL — это кинопоказы на немецком языке с русскими субтитрами и последующей дискуссией. Для показа в этом году были выбраны фильмы, созданные режиссерами-женщинами Германии в 2020–2022 гг. В рамках фестиваля будут представлены следующие картины:



15 ноября, 19:00 — «Поговорим о погоде» (16+)

16 ноября, 18:00 — «Картины из жизни (моей) матери» (16+)

17 ноября, 15:00 — «Вальхензее навсегда» (16+)

17 ноября, 18:00 — «Принц» (18+)

Вход на все показы бесплатный по предварительной регистрации.