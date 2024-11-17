«Янтарный хоровод»: в ДК «Машиностроитель» пройдет финал фестиваля танца (фото)

Фото: группа ДК «Машиностроитель» ВКонтакте
Фото: группа ДК «Машиностроитель» ВКонтакте
Все новости по теме: Культура

Во Дворце культуры «Машиностроитель» 24 ноября в 12:00 пройдет заключительный этап XXI Открытого фестиваля-конкурса танца «Янтарный хоровод» имени заслуженного работника культуры РФ, балетмейстера Евгения Смирнова (0+). Об этом сообщается в группе Дворца культуры ВКонтакте.

«В заключительном этапе примут участие коллективы, носящие звание „народный“ и „образцовый“. Лучшие хореографические ансамбли будут соревноваться в номинации „Патриотический танец“. Мы увидим постановки в народном, современном, эстрадном жанрах. Будут среди них две шоу-группы барабанщиц и мажореток их городов Советск и Черняховск», — отмечают организаторы.

По окончании конкурса руководители коллективов смогут пройти мастер-класс балетмейстера и педагога Дмитрия Алексеевича Савченко — Лауреата Всероссийских конкурсов балетмейстерских работ.

Вход свободный.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter