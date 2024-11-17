«Янтарный хоровод»: в ДК «Машиностроитель» пройдет финал фестиваля танца (фото)

Во Дворце культуры «Машиностроитель» 24 ноября в 12:00 пройдет заключительный этап XXI Открытого фестиваля-конкурса танца «Янтарный хоровод» имени заслуженного работника культуры РФ, балетмейстера Евгения Смирнова (0+). Об этом сообщается в группе Дворца культуры ВКонтакте.



«В заключительном этапе примут участие коллективы, носящие звание „народный“ и „образцовый“. Лучшие хореографические ансамбли будут соревноваться в номинации „Патриотический танец“. Мы увидим постановки в народном, современном, эстрадном жанрах. Будут среди них две шоу-группы барабанщиц и мажореток их городов Советск и Черняховск», — отмечают организаторы.

По окончании конкурса руководители коллективов смогут пройти мастер-класс балетмейстера и педагога Дмитрия Алексеевича Савченко — Лауреата Всероссийских конкурсов балетмейстерских работ.

Вход свободный.