В Калининграде пройдёт фестиваль современной анимации стран Франкофонии

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В «Сигнале» 21 и 22 декабря пройдет Dessins Animés FEST (6+) — фестиваль современной анимации стран Франкофонии. Об этом арт-пространство рассказывает в своем телеграм-канале.

Программу фестиваля составит подборка лучших мультфильмов от режиссеров и студий Франции, Швейцарии, Кипра, Монако из обширной коллекции IF Cinema, встречи и мастер-классы для подростков и детей.

«В субботу мы покажем семейную программу, которая подойдет людям от 6 лет, в воскресенье для более искушенных зрителей — программы авторского короткого метра 16+ и два полнометражных фильма для взрослой аудитории. Все показы идут на языке оригинала с русскими субтитрами, мероприятия параллельной программы (встречи, мастер-классы) на русском языке», — сказано в анонсе.

Познакомиться с полной программой фестиваля и приобрести билеты, стоимость которых начинается от 150 рублей, можно по ссылке. Пространство «Сигнал» расположено по адресу: г. Калининград, ул. Космонавта Леонова, 22.


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