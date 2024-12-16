В Кафедральном соборе проходит серия Декабристских вечеров

В Кафедральном соборе в эти дни проходит фестиваль «Декабристские вечера» (16+), который проводится в Калининграде уже в седьмой раз и продлится до 13 января.



Музыку из вселенных «Гарри Поттера», «Хроник Нарнии», «Властелина колец» исполнит солистка Томской филармонии, органистка Мария Блажевич 24-25 декабря. 28 декабря представится возможность отправиться в большое литературно-музыкальное путешествие. Стихи Владимира Набокова, Николая Гумилева, Александра Блока, Иосифа Бродского прочтет заслуженный артист России Михаил Черняк под музыку Баха в исполнении лауреата XI Международного конкурса органистов имени Микаэла Таривердиева Лилии Печенкиной.

Новый литературный портрет добавит в коллекцию Декабристских вечеров народная артистка России Светлана Крючкова 13 января. В год столетия Булата Окуджавы личность поэта, композитора, барда раскроется через перекличку с друзьями — Исааком Шварцем, Александром Володиным, Давидом Самойловым. Стихи и песни Окуджавы и его современников артистка исполнит вместе с Александром Крючковым (гитара), Сергеем Годоваловым (баян). За органом — лауреат всероссийского и международных конкурсов Евгений Авраменко.



Ознакомиться с полной программой фестиваля и приобрести билеты можно на сайте Кафедрального собора.