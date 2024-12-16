В Кафедральном соборе проходит серия Декабристских вечеров

Фото предоставлено Кафедральным собором
Фото предоставлено Кафедральным собором
Все новости по теме: Культура

В Кафедральном соборе в эти дни проходит фестиваль «Декабристские вечера» (16+), который проводится в Калининграде уже в седьмой раз и продлится до 13 января.

Музыку из вселенных «Гарри Поттера», «Хроник Нарнии», «Властелина колец» исполнит солистка Томской филармонии, органистка Мария Блажевич 24-25 декабря. 28 декабря представится возможность отправиться в большое литературно-музыкальное путешествие. Стихи Владимира Набокова, Николая Гумилева, Александра Блока, Иосифа Бродского прочтет заслуженный артист России Михаил Черняк под музыку Баха в исполнении лауреата XI Международного конкурса органистов имени Микаэла Таривердиева Лилии Печенкиной. 

Новый литературный портрет добавит в коллекцию Декабристских вечеров народная артистка России Светлана Крючкова 13 января. В год столетия Булата Окуджавы личность поэта, композитора, барда раскроется через перекличку с друзьями — Исааком Шварцем, Александром Володиным, Давидом Самойловым. Стихи и песни Окуджавы и его современников артистка исполнит вместе с Александром Крючковым (гитара), Сергеем Годоваловым (баян). За органом — лауреат всероссийского и международных конкурсов Евгений Авраменко.

Ознакомиться с полной программой фестиваля и приобрести билеты можно на сайте Кафедрального собора.


Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter