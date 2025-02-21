В Калининграде 1–2 марта пройдет фестиваль керамики и хендмейда «Дружба»

1 и 2 марта 2025 года в нашем городе пройдет очень душевный фестиваль керамики и хэндмейда «Дружба». Это событие станет настоящим праздником для всех ценителей ручного творчества, искусства и тепла общения. Фестиваль обещает собрать под одной крышей мастеров, любителей и просто неравнодушных к красоте людей.

На протяжении двух дней вы сможете погрузиться в атмосферу творчества и вдохновения. В нашем уютном пространстве будет представлена выставка неповторимых керамических изделий и хэндмейд-артефактов, созданных талантливыми мастерами со всей страны. Здесь вы найдете необычные подарки и предметы интерьера, которые наполнят ваш дом уютом и теплом.





Для тех, кто хочет попробовать свои силы в творчестве, мы подготовили разнообразные мастер-классы. Под руководством опытных мастеров вы сможете создать свою собственную керамическую фигурку или уникальный аксессуар. Это отличная возможность не только развить свои навыки, но и провести время в компании единомышленников.

Фестиваль «Дружба» — это не только о творчестве, но и о людях. Здесь вы сможете встретить таких же увлеченных творчеством, как и вы, поделиться опытом и завести новые знакомства. Мы ждем вас на фестивале, где каждый найдет что-то особенное для себя!

Приходите на фестиваль керамики и хендмейда «Дружба» 1 и 2 марта. Давайте вместе создадим атмосферу тепла, радости и вдохновения!

Ул. Гаражная, 2, бистро Hugge

Вход свободный.

11:00-18:00

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