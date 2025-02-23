Организаторы назвали даты «Калининград Сити Джаза» в 2025 году

Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»
Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»
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Фестиваль «Калининград Сити Джаз» в 2025 году пройдёт в начале августа. Об сообщили организаторы мероприятия.

Отмечается, что фестиваль станет 18-м по счёту. Его планируют провести в первые выходные августа с 1 по 3 число. Мероприятие пройдёт на Летней сцены в Центральном парке культуры и отдыха в Калининграде.

«Мы планируем в ближайшее время начать интернет-продажи билетов, прежде всего трёхдневных абонементов, и скоро начнём знакомить с программой этого сезона. По традиции, первый фестивальный день всегда открывает калининградская джаз-группа, мы уверены, наши зрители останутся довольны выбором!» — говорится в релизе.

Фестиваль «Калининград Сити Джаз» проводится с 2006 года. До 2011-го он назывался «Дон Ченто Джаз». В 2024 году мероприятие стало номинантом всероссийской премии «Все цвета джаза» в номинации «Лучший фестиваль», проводимой Jazz.FM. Организаторы отмечают, что за три дня фестиваль посещают около 8 тыс. жителей Калининградской области.

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