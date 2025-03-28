Горвласти анонсировали военно-исторический фестиваль на территории форта «Штайн» (видео)

Все новости по теме: Память

В Калининграде на территории форта № 1 «Штайн» состоится военно-исторический фестиваль «Штурм Кёнигсберга» (0+). Он будет проходить 6 апреля с 12 часов, сообщает пресс-служба горадминистрации.

«Организаторы анонсируют гигантский документальный спектакль, сопровождаемый огнём артиллерии, пламенем, грохотом разрывов и мотоциклетным рёвом, который перенесёт зрителей в события 80-летней давности. Также будут работать различные интерактивные площадки и полевая кухня», — уточнили в мэрии.

Также горвласти напомнили, что подробный план мероприятий, посвященных годовщине штурма Кёнигсберга, размещён на сайте горадминистрации.

Видео из ТГ-канала администрации Калининграда

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter