Горвласти анонсировали военно-исторический фестиваль на территории форта «Штайн» (видео)

В Калининграде на территории форта № 1 «Штайн» состоится военно-исторический фестиваль «Штурм Кёнигсберга» (0+). Он будет проходить 6 апреля с 12 часов, сообщает пресс-служба горадминистрации.

«Организаторы анонсируют гигантский документальный спектакль, сопровождаемый огнём артиллерии, пламенем, грохотом разрывов и мотоциклетным рёвом, который перенесёт зрителей в события 80-летней давности. Также будут работать различные интерактивные площадки и полевая кухня», — уточнили в мэрии.

Также горвласти напомнили, что подробный план мероприятий, посвященных годовщине штурма Кёнигсберга, размещён на сайте горадминистрации.

Видео из ТГ-канала администрации Калининграда