Калининградский зоопарк анонсировал открытие нового 129-го сезона. Оно запланировано на 1 мая, говорится в пресс-релизе учреждения (0+).

Главный праздник зоопарка откроется зоодемонстрацией. По центральной площади планируется проход колонны сотрудников всех отделов и секторов. Директор учреждения Светлана Соколова даст сигнал для запуска исторического фонтана.

«Весь день будет звучать живая музыка, мастера — люди с золотыми руками устроят мастер-классы и ярмарку, а гости из городища Ушкуй научат всех стрелять из лука, драться подушками и биться на мечах. В беспроигрышной лотерее каждый сможет выиграть приз, а киперы проведут череду показательных кормлений, в том числе — дикобразов, ленивца, трубкозуба, выдры и медицинский тренинг тюленей. Яркую точку праздника поставят ведущие научного „Крио шоу“», — говорится в сообщении Калининградского зоопарка.

Подробная программа дня:

11:30 — Зоодемонстрация на площади у фонтана;

11:55 — приветствие и поздравление от директора зоопарка с началом нового 129-го сезона (возле фонтана);

12:00 — торжественный запуск фонтана;

15:00 — «Большое Крио-шоу» у здания администрации.

Показательные кормления:

11:30 — показательное кормление восточных колобусов в Тропическом доме;

13:30 — показательное кормление медведей;

14:00 — показательное кормление карпов кои и кошачьих акул в Тропическом доме;

14:00 — ветеринарный тренинг тюленя;

14:30 — показательное кормление дикобразов в «Деревне копытных животных» (вход со стороны вольера осликов);

15:00 — показательное кормление слонихи Преголи в зимнем павильоне;

15:00 — показательное кормление ленивца в Доме тропических птиц;

15:30 — показательное кормление трубкозуба в Доме тропических птиц;

16:00 — показательное кормление выдры.

Весь день:

11:30-16:00 — «Ярмарка Мастеров» напротив здания администрации;

11:30-16:00 — беспроигрышная лотерея в беседке «Место встречи»;

11:30-16:00 — интерактивная детская площадка «Рыцари» от историко-культурного парка-музея «Средневековое городище Ушкуй», игры, бои на мечах на поляне напротив здания администрации;

12:10-16:00 — живое выступление калининградских коллективов на сцене у фонтана.