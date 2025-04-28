Город-театр и перформанс: в Железнодорожном пройдёт арт-фестиваль

В Железнодорожном 3 мая пройдёт арт-фестиваль (6+). В программе запланированы мастер-классы, выступления музыкантов, выставки и театральный этюд. Информация об этом размещена в группе «ВКонтакте» проекта «Арт-село».

«Поселок на один день превратится в самый настоящий эпицентр творчества и охватит все виды искусства: от инсталляций и выставок до театра и музыки», — пишут организаторы.

Открытие фестиваля запланировано на 12:00. До 18:00 на площади будут работать интерактивные зоны — мастер-классы по линогравюре, ярмарка и мерч-станция. На этой локации также покажут театральный этюд «Город-театр» и проведут танцевальный мастер-класс.

В городе-театре будет представлена фотовыставка архивов местных жителей, а в галерее — выставка современного искусства. В кирхе вечером планируется выступление диджеев и музыкантов.

В замке пройдут лекции «Как начать творческий проект?» и «Что такое перформанс», а также мастер-класс «Перформативная практика». Кроме того, на этой локации будут работать рыцарский стрелковый тир и чайная станция.

С подробной программой можно ознакомиться по ссылке.