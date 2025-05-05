Калининградская епархия РПЦ анонсировала фестиваль богослужения в Родниках

В посёлке Родники Гурьевского округа анонсировали второй фестиваль богослужебных хоров «Радуйся!» (0+). Об этом сообщила пресс-служба Калининградской епархии Русской Православной Церкви.

Фестиваль состоится 11 мая в 15:00 на территории монастыря святой Екатерины. Его проводит отдел культуры Калининградской епархии по благословению митрополита Балтийского и Светлогорского Серафима. Отмечается, что мероприятие пройдёт на открытом воздухе и будет состоять из двух разделов. Первый — из служебных песнопений, второй — из светских песен в изложении для хора, его посвятят «Родине и Великой Победе».

«Целью фестиваля является стирание границ между „церковным“ и „общественным“, привлечение внимания к хоровой культуре как средству взаимодействия поколений и, конечно, празднование Светлого Христова Воскресения, 40-летия Калининградской епархии и 80-летие Победы в Великой Отечественной войне! К пению на фестивале приглашены хоры православных храмов Калининградской митрополии. Также в рамках мероприятия пройдет выставка церковной фотографии „Радость моя“», — говорится в анонсе.

Отмечается, что за понравившиеся фотографии можно будет проголосовать прямо во время фестиваля. Итоги голосования озвучат в этот же день. Вход на фестиваль свободный.