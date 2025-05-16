«Балтика» анонсировала фестиваль на острове Канта в честь возвращения в РПЛ

Изображение: ФК «Балтика»
Изображение: ФК «Балтика»
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Калининградская «Балтика» анонсировала фестиваль в честь возвращения в Российскую Премьер-лигу. Он пройдёт на острове Канта сразу после матча с красноярским «Енисеем» в 33-м туре Первой лиги 17 мая, сообщил клуб в своём телеграм-канале (0+).

Гости праздника смогут услышать симфонический оркестр с гимном «Балтики» и полюбившимися песнями местных исполнителей у стен Кафедрального собора. На самом острове планируют развернуть ярмарку уличной еды, интерактивные зоны, а также активности для детей и взрослых от футбольного клуба и его официального партнёра. На мероприятии также состоится чествование команды по случаю возвращения в РПЛ. При этом в клубе верят, что в субботу мероприятие совместит в себе празднование чемпионства в первом дивизионе.

«И, как финальный аккорд, грандиозное проекционное шоу на сводах собора и праздничный салют, который разукрасит небо над Калининградом. Зоны активностей на острове Канта начнут свою работу в 18:30. Официальная часть мероприятия — в 19:30», — отмечается в афише.

Вход свободный.



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